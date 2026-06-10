Два участника картельных сговоров получили приговоры на Ставрополье

В первом полугодии 2026 года суды вынесли два уголовных приговора по делам о картельных сговорах, расследованным Ставропольским управлением ФАС. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Промышленный районный суд Ставрополя признал виновными сотрудников компаний «Блеск» и «СМДС ПМК», которые ранее были уличены в антиконкурентном соглашении на торгах. Каждому из фигурантов назначен штраф в размере 400 тыс. руб.

Еще один приговор вынесен директору компании «Дарзар». Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в размере 500 тыс. руб. Кроме того, с руководителя предприятия взыскано более 14 млн руб. в доход бюджета Ставропольского края.

Как отметили в УФАС, ранее комиссия ведомства установила, что указанные компании участвовали в картельных соглашениях, направленных на отказ от конкуренции и поддержание цен во время проведения торгов.

«Вынесенные судом приговоры — важный сигнал для участников рынка: сговор на торгах не остается безнаказанным. Совместная работа антимонопольного органа и правоохранительных структур позволяет не только выявлять антиконкурентные соглашения, но и добиваться реального возмещения ущерба экономике», — сообщили в Ставропольском УФАС.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат работу по выявлению и пресечению нарушений антимонопольного законодательства при проведении закупок и торгов.

Валерий Климов