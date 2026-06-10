Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 203 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других территорий ликвидировали 203 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение дня 10 июня. Беспилотники сбили над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

«Ъ-Кубань» писал, что в результате падения БПЛА повреждено здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», произошло возгорание кровли. По словам главы города Михаила Развожаева, банк ВТБ принял решение выделить 1 млрд руб. на восстановление панорамы. Кроме того, в ЮНЕСКО осудили удар по музею-панораме. В организации отметили, что у ООН нет доступа к этому району и специалисты не могут проверить обстоятельства происшедшего.

Алина Зорина