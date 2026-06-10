В Ленобласти открывают движение на трассе Лебяжье — Большая Ижора после атаки БПЛА

С 12:00 11 июня возобновляется движение по автомобильной дороге 41А 007 на участке Большая Ижора — Лебяжье. В этот же день с 6:37 первая электричка отправится со станции Калище, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Движение было ограничено после массированной атаки украинских беспилотников в ночь с 5 на 6 июня

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Движение было ограничено после массированной атаки украинских беспилотников в ночь с 5 на 6 июня

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Движение было ограничено после массированной атаки украинских беспилотников в ночь с 5 на 6 июня. В области сбили 144 дрона, из-за пожара на объекте Минобороны эвакуировали более 600 человек из Большой Ижоры и Борков Лебяженского поселения. Проезд по трассе оставался небезопасным — велись работы по разминированию.

Как отметил губернатор региона, подразделения Минобороны и региональные службы завершили необходимые работы. Оперативный штаб признал движение безопасным.

Карина Дроздецкая