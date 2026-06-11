Раздвоение премиального «Мира»

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») выведет в этом году на рынок новую премиальную карту Mir Ultra в дополнение к уже действующей карте Mir Supreme. Эксперты считают, что это позволит отделить в премиальном сегменте уровень для самых обеспеченных клиентов и предложить им специальные условия. Однако, по их мнению, каких-то революционных изменений на рынке прайвет-банкинга ждать не стоит, поскольку клиенты этой категории и так разбалованы предложениями банкиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В четвертом квартале 2026 года НСПК планирует запустить новый продукт для сегмента private banking — карту Mir Ultra. Об этом на технологической конференции заявил представитель компании Антон Воробьев. По ней банки-эмитенты будут получать повышенный интерчендж (межбанковская комиссия, которую платит банк-эквайер) — до 2,5%. Сейчас по премиальной карте Mir Supreme он составляет до 2,3%.

Кроме того, кредитная организация сможет выбрать одну из трех опций лояльности от НСПК — кешбек 10%, до 10 тыс. руб. в месяц в премиальных ресторанах или в категории «Развлечения» (в нее входят в том числе билеты в театры и кино) или взять специальный тариф на проходы в премиальные бизнес-залы для своих клиентов в рамках сервиса Mir Pass.

Как следует из презентации господина Воробьева, в настоящее время на российском рынке используются 5 млн премиальных карт Mir Supreme. Причем у 80% держателей таких карт средний pos-оборот составляет до 100 тыс. руб., у 16% — до 300 тыс. руб., у 4% — свыше 300 тыс. руб. Для последней категории и предполагается выпустить карту Mir Ultra.

Эксперты считают, что новая премиальная карта станет для банков дополнительным инструментом конкуренции за наиболее состоятельных клиентов.

По словам источника “Ъ” на платежном рынке, запрос на появление новой премиальной карты был со стороны банков, которые начали делить премиальный сегмент на большее количество уровней.

«Mir Supreme заменила Visa Signature во всех банковских программах и в покупках авиабилетов»,— говорит он. По оценке собеседника “Ъ”, доля Mir Supreme доходит до 30%.

Впрочем, участники рынка ожидают, что в линейках банков карта Mir Ultra также будет представлена достаточно широко. Однако, как считает независимый эксперт Максим Митусов, это позволит ввести «какие-то новые бенефиты на уровне управляющего портфелем эмиссии и чуть улучшить общие показатели». Но на количестве карт, активности клиентов или каких-то иных метриках это никак не скажется. По его словам, российский пользователь избалован предложениями, «лояльность давно уже выкручена на максимум, а банки платят из своих средств, кроссубсидируя ее из кредитов или иных продуктов».

Максим Буйлов