Какие компании затрагивают поданные Сбербанком иски и чем они известны / Company Profile

Первый иск на 2 млрд руб. затрагивает следующие компании: головное юрлицо ГК — ООО «Диагональ групп» Владимира Прохорова, ООО «Уральская нефтехимическая компания» Константина Пекушева, ООО «НТК плюс» Владислава Ковалева, ООО «Вектор-В» Александра Калашникова, ООО «Веста-Москва» Александра Синицына, ООО «Некс» Дениса Соболева, ООО «Стройкапитал» Александра Мещерякова, ООО «Олимпойл» Александра Волхонцева, ООО «Квадрум» (учредитель — ООО «Химпром» Сергея Шарафутдинова) и ООО «КЭП» Олега Соболева.

Второе заявление на 559,2 млн руб. подано в том числе к ООО «Премиум» Ярослава Мещерякова, ООО «Нефтересурс» Александра Мещерякова, ООО «Латненское месторождение сортовых глин» Александра Калашникова, ООО «Фаворит-В» Сергея Медведева. В числе ответчиков по третьему иску на 3,6 млрд руб. — ООО «Химпром» (до 2018 года — ООО «Диагональ»), а по четвертому на 2,2 млрд руб. — ООО «Аргилла» (учредитель — ООО «Веста-Москва»).

По собственным данным, Владимир Прохоров является владельцем группы «Диагональ», одним из основных направлений деятельности которой выступает оптовая торговля нефтепродуктами. До 2018 года название «Диагональ» носило ООО «Химпром», одним из учредителей которого до 2017 года являлась Алиса Прохорова. Выручка «Химпрома» в 2025 году составила 39 млн руб., сократившись на 99% с 5,3 млрд руб. Чистая прибыль достигла 110 млн руб., тогда как годом ранее фиксировался убыток в 1,2 млн руб. Головное юрлицо ГК — ООО «Диагональ групп» — в 2025 году получило 20 млн руб. выручки (-16%, с 23 млн руб.) и 3,9 млн руб. чистой прибыли (+24%, с 3,2 млн руб.). Единственный учредитель и директор — Владимир Прохоров.

Кроме того, Сбербанк пытается обанкротить как минимум восемь фирм, связанных с ГК «Диагональ», включая «Диагональ групп», «Некс» и «Вектор-В». Также банк требует признать несостоятельными ООО «Стройкапитал», ООО «Веста-Москва», ООО «Премиум», ООО «Химпром» и ООО «НТК-плюс». Требования во всех случаях не раскрываются. Все иски приняты воронежским арбитражем. Заседания по пяти из них могут пройти с 4 по 11 августа, по трем другим — 22 сентября.

Помимо этого, Сбербанк инициировал еще один параллельный спор — со столичным бизнесменом Анатолием Крымовым, которому через ООО «ЛВЗ холдинг», по данным «Ъ-Черноземье», принадлежит 12% акций Бутурлиновского ликеро-водочного завода. По иску банка суд запретил господину Крымову совершать сделки с акциями ЛВЗ. В качестве третьих лиц к делу привлечены «Уральская нефтехимическая компания», «Некс» и «Вектор-В», поручительства по кредитам которых послужили основанием для банкротного иска к Владимиру Прохорову. Господин Прохоров, как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», может быть причастен как инвестор к планам перезапуска ЛВЗ.