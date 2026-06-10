Главные новости за 10 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Воронежские структуры «Газпрома» возглавил Алексей Ларин. На посту одной из структур господин Ларин сменил бывшего депутата воронежской облдумы Константина Зубарева, который покинул должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» с 20 мая 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Революции в Воронеже

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Проспект Революции в Воронеже

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Главе воронежской сети заправок «Калина ойл» Валерию Борисову продлили домашний арест до 14 сентября. Господина Борисова задержали в начале года. Региональное управление ФСБ вменило ему незаконную банковскую деятельность.

В Ракитянском округе Белгородской области около поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю погиб один человек. Белгородца в тяжелом состоянии доставили в Ракитянскую ЦРБ, однако спасти его не удалось. Также из-за атаки были ранены его жена и сын.

Структура «Ремстройсервиса» построит в Липецке 20-этажный дом за 2 млрд руб. Речь идет о монолитном здании с железобетонным каркасом и наружными стенами из кирпича. Дом рассчитан на 567 квартир. Завершить строительство планируется во втором квартале 2031 года.

В Курской области погиб пострадавший при атаке БПЛА на агрофирму в Большесолдатском районе 5 июня. Ему был 61 год. Тогда же из-за удара ВСУ пострадали 68-летний и 30-летний мужчины. Они получили множественные осколочные ранения.

В Орле к финалу подходит рассмотрение дела о выводе €2,4 миллионов в Сингапур. По версии ФСБ, бывший руководитель местного отделения «Россельхозбанка» Михаил Шихман в 2020 году одобрил сомнительный зарубежный перевод со счетов ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат», чем нанес ущерб банку почти в 168 млн руб.

Главой Тамбовского округа, население которого оценивается в 73 тыс. человек, был назначен Александр Орионов. На этот пост его избрал местный совет депутатов на основании письма губернатора Тамбовской области Евгения Первышова.

Егор Якимов