Главные новости за 10 июня: Сочи

Директором департамента курортов и туризма администрации Сочи стал Евгений Отрохов. На вопрос «Ъ-Сочи» о его прежнем месте работы в пресс-службе мэрии оперативно не ответили.

Аэропорт Сочи 10 июня работает в штатном режиме. По данным воздушной гавани, к 15:30 мск обслужили почти 24 тыс. пассажиров, а число рейсов с задержкой более двух часов сократилось до 16.

В Сочи и на федеральной территории Сириус 11 июня ожидается гроза. Жителей и гостей курорта предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности в связи с ухудшением погодных условий.

В Сочи гостиничные проекты и апарт-комплексы с бассейнами и спа строятся на 20–35% быстрее, а доля непроданных лотов в них через год на 15–25% ниже, чем в объектах без подобных сервисов. За время строительства цена в таких комплексах растет на 45–70% (в премиальных — до 120%) против 25–40% в классических ЖК, при этом в курортной недвижимости бассейны есть в 85–90% новых проектов, а велнес-инфраструктура — в 70–80%.

Власти Сочи обратились к жителям и гостям курорта с призывом не публиковать в социальных сетях фото- и видеоматериалы, связанные с работой систем противовоздушной обороны, военных и специальных служб. Поводом для обращения стало появление в интернете кадров ликвидации беспилотников на территории города.

В ночь на 10 июня силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, Республикой Крым и акваторией Черного моря.