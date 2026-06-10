Главные новости за 10 июня: Новороссийск
Утром 10 июня в Новороссийске объявляли угрозу атаки безэкипажных катеров. Сигнал был снят спустя полчаса после введения.
В ночь с 9 на 10 июня над Черным морем, Краснодарским краем, Крымом и другими регионами РФ сбили 326 украинских беспилотников.
В Геленджике запустят автоматическую систему фиксации нарушения ПДД.
В центре Анапы ограничат движение транспорта до 3 июля на нескольких участках из-за асфальтирования дороги.
Пять рейсов на прилет и вылет задержали 10 июня в аэропорту Геленджика. Пассажиров обеспечили водой и горячим питанием, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Гендиректор детского курорта «Вита» отчитался Владимиру Путину о готовности пляжа в Анапе.