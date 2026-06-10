У острова Кильдин горбатый кит запутался в сетях. Готовится спасательная операция

У острова Кильдин (остров в Баренцевом море, в 1,5 километрах от Мурманского берега Кольского полуострова) обнаружен горбатый кит, запутавшийся в рыболовных сетях. Животное находится в опасности, специалисты готовят операцию по его освобождению. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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«Специалисты фонда «Природа и люди», ученые ИПЭЭ РАН и нашего Мурманского арктического университета уже провели мониторинг, оценили состояние кита и передали все данные в Росприроднадзор. Сейчас готовится спасательная операция»,— написал господин Чибис в своем Telegram-канале.

Подробности и сроки проведения работ пока не уточняются.

Карина Дроздецкая