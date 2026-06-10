Нападающий махачкалинского «Динамо» сыграет на чемпионате мира
Нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури вошел в состав сборной Туниса, которая примет участие в чемпионате мира. Для 28-летнего форварда это станет первым подобным турниром в карьере.
Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ
Мастури выступает за «Динамо» с прошлого сезона. В чемпионате России-2025/26 он провел 21 матч, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. Оба гола были забиты с пенальти.
Несмотря на скромную статистику, форвард регулярно получает вызовы в национальную команду Туниса. Одним из самых ярких моментов в его карьере стал товарищеский матч против сборной Бразилии в ноябре прошлого года, в котором Мастури отметился забитым мячом.
В завершившемся сезоне махачкалинское «Динамо» стало одной из самых малозабивающих команд Российской премьер-лиги, отличившись всего 19 раз в 30 турах. Тем не менее клуб сумел сохранить место в элитном дивизионе российского футбола.
Хазем Мастури еще несколько лет назад выступал во втором дивизионе чемпионата Туниса, однако впоследствии сумел закрепиться на профессиональном уровне и пробиться в национальную сборную. Теперь форвард станет одним из представителей клубов Северного Кавказа на мировом первенстве.
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