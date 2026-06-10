После ливней в Минводах возникла угроза разрушения домов у берега Кумы

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю организовало проверку после сообщений о разрушении береговой линии реки Кумы в Минеральных Водах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки стала публикация о размыве берегового откоса и угрозе жилым домам, расположенным рядом с рекой.

По предварительным данным, разрушение берега произошло в результате сильных дождей и паводка, которые прошли на территории региона.

В рамках проверки следователи запросили техническую документацию, связанную с проведением работ по берегоукреплению и расчистке русла реки Кумы.

Собственную проверку начала и прокуратура Ставропольского края. В надзорном ведомстве сообщили, что оценят соблюдение требований законодательства о предотвращении негативного воздействия вод, а также мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

По итогам проверочных мероприятий правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям ответственных лиц и принятым мерам по обеспечению безопасности жителей.

Валерий Климов