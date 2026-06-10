В Петергоф теперь можно доплыть на катамаране от Адмиралтейской набережной

Власти Санкт-Петербурга запустили скоростные суда до Петергофа. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейсы будут выполняться на катамаранах проекта «Котлин»

Фото: пресс-служба городского комитета по транспорту Рейсы будут выполняться на катамаранах проекта «Котлин»

Фото: пресс-служба городского комитета по транспорту

Рейсы выполняются на катамаранах проекта «Котлин», произведенных на Средне-Невском судостроительном заводе.

«Главные преимущества катамаранов — панорамный салон и большая прогулочная палуба, откуда открываются лучшие виды на город и Финский залив»,— отметили в комитете.

Добраться до Петергофа на скоростных катамаранах также можно от Сенатской пристани на Английской набережной, 2, и Дворцовой пристани на Дворцовой набережной, 36, добавили в пресс-службе комитета.

Карина Дроздецкая