Минобр Ставрополья проверит конфликт в коррекционной школе после жалоб педагога
Министерство образования Ставропольского края прокомментировало ситуацию в специальной (коррекционной) школе-интернате № 26 поселка Новотерского Минераловодского округа, где педагог заявила о давлении со стороны нового руководства.
Как сообщила министр образования региона Мария Смагина, представители ведомства выехали в образовательное учреждение и изучили обстоятельства конфликта между учителем и директором.
По итогам проверки специалисты установили, что учебная нагрузка педагога была выше, чем у других сотрудников школы. При этом в министерстве отметили, что учитель продолжает руководить кружком патриотической направленности «Ермак» и будет вести его в следующем учебном году.
«Ведомством было определено, что нагрузка педагога была установлена выше, чем у других педагогических работников организации», — сообщили в министерстве.
Также в ходе проверки выяснилось, что педагогический коллектив не настроен негативно по отношению к новому директору и поддерживает ее инициативы по развитию учреждения.
В Минобре подчеркнули важность соблюдения норм профессиональной этики и уважительного отношения между всеми участниками образовательного процесса. Ситуацию планируется рассмотреть на заседании конфликтной комиссии с участием представителей профсоюза.
Информация о конфликте ранее появилась в социальных сетях. Учитель школы заявила о давлении со стороны администрации учреждения после смены руководства. После публикаций ситуацией заинтересовалось региональное министерство образования.