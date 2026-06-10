Минобр Ставрополья проверит конфликт в коррекционной школе после жалоб педагога

Министерство образования Ставропольского края прокомментировало ситуацию в специальной (коррекционной) школе-интернате № 26 поселка Новотерского Минераловодского округа, где педагог заявила о давлении со стороны нового руководства.

Как сообщила министр образования региона Мария Смагина, представители ведомства выехали в образовательное учреждение и изучили обстоятельства конфликта между учителем и директором.

По итогам проверки специалисты установили, что учебная нагрузка педагога была выше, чем у других сотрудников школы. При этом в министерстве отметили, что учитель продолжает руководить кружком патриотической направленности «Ермак» и будет вести его в следующем учебном году.

«Ведомством было определено, что нагрузка педагога была установлена выше, чем у других педагогических работников организации», — сообщили в министерстве.

Также в ходе проверки выяснилось, что педагогический коллектив не настроен негативно по отношению к новому директору и поддерживает ее инициативы по развитию учреждения.

В Минобре подчеркнули важность соблюдения норм профессиональной этики и уважительного отношения между всеми участниками образовательного процесса. Ситуацию планируется рассмотреть на заседании конфликтной комиссии с участием представителей профсоюза.

Информация о конфликте ранее появилась в социальных сетях. Учитель школы заявила о давлении со стороны администрации учреждения после смены руководства. После публикаций ситуацией заинтересовалось региональное министерство образования.

Валерий Климов