Гектор Лопес Мендоса, Женя Любич и фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

Большие гастроли Казанского и Архангельского театров, опера и джаз, возвышенное и земное — выбрать самое интересное поможет традиционная подборка культурных мероприятий «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лауреат Национальной премии искусств Мексики Гектор Лопес Мендоса

Фото: пресс-служба ФЕМФКМ «Дворцы Санкт-Петербурга» Лауреат Национальной премии искусств Мексики Гектор Лопес Мендоса

Фото: пресс-служба ФЕМФКМ «Дворцы Санкт-Петербурга»

«Праздник оперы в Русском Версале» состоится в День России, 12 июня, в рамках торжественного открытия летнего XXXIII сезона Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга».

По приглашению организаторов фестиваля выступят звезды мировой оперной сцены — лауреат Национальной премии искусств Мексики Гектор Лопес Мендоса (тенор) и итальянская оперная дива Алессандра Вольпе (меццо-сопрано) в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской государственной областной филармонии под управлением дирижера Михаила Голикова. Выдающиеся голоса исполнят знаменитые арии из опер «Кармен», «Вертер», «Дон Карлос», «Аида», «Ромео и Джульетта», «Тоска», «Манон Леско», раскрывая многогранность оперного искусства нескольких эпох: от романтизма до экспрессии веризма. Солисты воплотят яркие образы героев: Кармен, Эболи, Амнериса, Ромео, Каварадосси и Де Грие. В завершение вечера состоится прием на террасе под музыку с неповторимым видом на дворцово-парковый ансамбль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из комедии «Бал воров»

Фото: Роман Хасеев Сцена из комедии «Бал воров»

Фото: Роман Хасеев

В этот же день, 12 июня, на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» в рамках «Больших гастролей» Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова покажут комедию «Бал воров» по пьесе Жана Ануя. Почти столетие не сходит с театральных подмостков эта комедия, по сей день оставаясь одной из самых экстравагантных пьес мировой драматургии. В респектабельном курортном городке Виши промышляет банда воров. Встреча с эксцентричной английской миллионершей Леди Хэф сулит им небывалую наживу, но события разворачиваются совсем не так, как задумали мошенники...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Кинематограф & Джаз в особняке Половцова»

Фото: Русские музыкальные сезоны «Кинематограф & Джаз в особняке Половцова»

Фото: Русские музыкальные сезоны

13 июня продолжится цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды «Русских музыкальных сезонов». «Кинематограф & Джаз в особняке Половцова» превратит красивый зал в уютный джаз-клуб, наполнив его пространство теплым светом тысячи свечей, что создаст неповторимую атмосферу и прекрасный фон для джазовых мелодий. В этот вечер джазовые саундтреки к любимым кинолентам с зажигательными ритмами сольются с атмосферой прошлого, и все это — в теплом свете свечей и в интерьерах Бронзового зала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комедия «Ревизор» по пьесе Гоголя

Фото: пресс-служба театра-фестиваля «Балтийский дом» Комедия «Ревизор» по пьесе Гоголя

Фото: пресс-служба театра-фестиваля «Балтийский дом»

13 июня на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» в рамках «Больших гастролей» Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова будет представлена комедия «Ревизор» по пьесе Гоголя. Спектакль Александра Славутского — это размышление о собственной совести, которая все равно проснется и спросит каждого из нас о том, как мы прожили свою жизнь: «Я убежден, что Гоголь писал не просто комедию — он написал беспощадную правду о человеке, о грехе и покаянии, о душе человеческой, о совести, о жизни и смерти, о том, что за все придется платить. Мы, к сожалению, живем так, как будто вечны, как будто не придется отвечать за свои поступки перед самым строгим судьей — совестью своей. И Гоголь предупреждает нас об этом, заставляя судить, прежде всего, самих себя»,— говорит режиссер-постановщик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный фестиваль Stereoleto

Фото: Балаев Михаил Музыкальный фестиваль Stereoleto

Фото: Балаев Михаил

13 и 14 июня в «Севкабель порту» состоится ежегодный Международный музыкальный фестиваль Stereoleto («Стереолето»). Это один из первых независимых фестивалей России, в 2026 году он пройдет уже в 25-й раз. За свою историю фестиваль не только стал важной частью современного облика Петербурга, но и сделал большой вклад в развитие музыкальной индустрии в стране: здесь выступали мировые звезды, такие как Franz Ferdinand, Massive Attack, Nick Cave, Sigur Ros, его хедлайнерами были «Кино», Баста, Леонид Агутин, ЛСП, Zoloto, Лев Лещенко. В разные годы на большую сцену Stereoleto впервые вышли артисты, которые позже стали определять лицо российской независимой сцены: Shortparis, Сироткин, The Hatters, Антоха МС.

В этом году на трех сценах в течение двух дней в «Севкабель порту» выступят: Найк Борзов, «Бонд с кнопкой», IOWA, костромская группа «Гудтаймс», проект из Йошкар-Олы DenDerty, ансамбль «Радар», выступающие а капелла весельчаки «Бозоны Хиггса», инди-рок группа из Сибири «Буерак», группа из Бангкока KIKI, японское мат-рок-трио из Киото Kukangendai, представители Израиля Monolyt, петербургские группы Vodoley GT и «огонек», неугасающие звезды 90-х, петербургские родоначальники «правильной поп-музыки» Pep-See и многие другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комедия «Чужой ребенок»

Фото: пресс-служба театра-фестиваля «Балтийский дом» Комедия «Чужой ребенок»

Фото: пресс-служба театра-фестиваля «Балтийский дом»

Завершатся «Большие гастроли» Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова 14 июня. На сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» покажут комедию «Чужой ребенок». Самая известная пьеса Василия Шкваркина была написана в 1933 году, и в первый же сезон побила все рекорды по числу постановок: 500 театров захотели включить ее в свой репертуар. Интерес к ней не оказался сиюминутным и преходящим: десятилетия спустя эта история о любви, о семье, о поиске счастья продолжает свою жизнь на театральных подмостках. Это не только воспоминание о давно ушедшей эпохе, но и ностальгия по искренности чувств, по теплоте душевного общения, вера в лучшее и надежда на то, что даже в самые сложные времена ничто не разрушит вечных основ бытия: человек все так же будет хотеть жить и любить. Вокал и музыкальное сопровождение — живой звук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Моцарт. Приношение гению»

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина Концерт «Моцарт. Приношение гению»

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина

14 июня в концертном зале на Английской набережной состоится концерт «Моцарт. Приношение гению». Оперные солисты Музыкального театра имени Шаляпина представят арии и ансамбли из шести опер Моцарта, от раннего «Митридата, царя Понтийского» до «Волшебной флейты». Прозвучат фрагменты из «Свадьбы Фигаро», «Дон Жуана», «Так поступают все» и «Похищения из Сераля» — сочинений, в которых раскрывается весь спектр музыкальной фантазии одного из величайших композиторов всех времен. Концерт станет не только данью памяти композитору в год его 270-летия, но и возможностью погрузиться в атмосферу эпохи классицизма, почувствовать тонкую игру эмоций и выразительность классической оперы. Уникальный стиль и богатство образов Моцарта воплотят солисты Музыкального театра имени Шаляпина: Назия Аминева, Анна Викулина, Анастасия Самарина, Елизавета Михайлова, Тигрий Бажакин, Иосиф Пилиев. Партия фортепиано — Ирина Теплякова.

В этот же день, 14 июня, в рамках 33-го сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» в павильоне «Зал на острову» Екатерининского парка прозвучат «Песни таинственного сада». Приглашенные звезды — из пяти стран: Италии, Мексики, Японии, Казахстана и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!»

Фото: Павел Иванов Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!»

Фото: Павел Иванов

В основе сюжета музыкального спектакля «Я Тебе Верю!», который состоится 15 июня в ТЮЗе имени Брянцева, лежит реальная история Карлоса Альберто Эстебеса, одного из основателей танца, ставшего невероятно популярным во всем мире на долгие годы. Спектакль построен на тонкой комбинации танцевальных и вокальных номеров, где эмоции и взаимодействие героев выражаются через пластику движений, песни и музыку.

Аргентина 60-х годов ХХ века погружена в хаос. К власти пришла хунта, и в стране установилась немыслимая цензура. Танцы оказались под запретом. Но под покровом ночи в небольшой аргентинской деревне на берегу Рио де ла Плата, вдали от притихшей столицы, танцевали танго, и лучшим танцором считался Луис, сына старого рыбака Хосе. Однажды в один из таких летних вечеров и началась удивительная история любви этого пылкого юноши и прекрасной незнакомки, случайно встретившейся на его пути. Зрители погружаются в атмосферу Аргентины середины прошлого века, а затем переносятся в гламурный и шумный Париж.

В мюзикле принимают участие лучшие артисты танго нашей страны, призеры и финалисты чемпионатов мира и Европы, победители чемпионатов России, международных и российских турниров по аргентинскому танго Виктория Ефремова и Александр Макаров, Евгения Самойлова, Людмила Геша и Андрей Михалин, Факундо Гажо, Елизавета Горская и другие артисты.

Трагикомедию Мольера «Дон Жуан» в новой постановке режиссера Олега Кузнецова — классику, которая бьет в нерв сегодняшнего дня,— играют 15 июня в ДК «Выборгский». В роли главного соблазнителя эпохи — Никита Кологривый. Неуловимый герой-любовник не боится ни неба, ни гнева оскорбленной им женщины, а рядом с ним всегда — Сганарель в исполнении Егора Кенжаметова, его слуга, свидетель и невольный соучастник.

Дон Жуан Никиты Кологривого — тот самый мужчина, которого «невозможно забыть» и «лучше бы не встречать». Он не просто «любовник», он философ свободы, циничный гений манипуляций и вечный игрок. В этой постановке Дон Жуан не просто исторический персонаж, он вирусный феномен свободы без ответственности, соблазна без последствий, но все меняется с появлением Каменного гостя…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Вивальди, Морриконе, Эйнауди»

Фото: пресс-служба Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Концерт «Вивальди, Морриконе, Эйнауди»

Фото: пресс-служба Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

В концертном зале на Английской набережной, второй сцене Музыкального театра имени Шаляпина, 17 июня играют «Вивальди, Морриконе, Эйнауди» — концерт камерного оркестра «Итальянское каприччио» под управлением итальянского дирижера Кристиана Делизо (ранее ассистента маэстро Фабио Мастранджело). Ансамбль специализируется на историческом исполнении барокко, а также с успехом играет современных композиторов Эннио Морриконе и Людовико Эйнауди. Программа «Вечер в итальянском стиле» объединит три эпохи: от венецианского барокко до современной неоклассики. Предстоящий вечер — яркий дебют коллектива в Концертном зале на Английской набережной. Первое отделение посвящено яркой и изобразительной музыке Антонио Вивальди, затем бурное барокко сменит кинематографическая романтика и минимализм XX–XXI веков: прозвучат главные темы Морриконе из культовых фильмов и знаменитые композиции Эйнауди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Женя Любич

Фото: организаторы концерта Певица Женя Любич

Фото: организаторы концерта

В этот же день, 17 июня, состоится концерт «русской француженки» Жени Любич на крыше Roof Place. Постоянная участница Roof Music Fest и автор песни Russian Girl признается, что это ее самый любимый формат выступлений. И потому что лето, и потому что тепло, и потому что петербургские крыши обладают невероятной силой притяжения — они буквально «летят и едут от счастья, а на часах время как раз здесь и сейчас...», как поется в песне «Ветер в голове». Прозвучат композиции и о Петербурге, и о Париже, об островах и облаках, о лете и о чем-то большем! Также обязательно будут исполнены главные хиты певицы — Russian Girl, «Колыбельная тишины», «Галактика», «Случайный поворот».

18 июня на сцене старейшего театра России —Александринского театра состоится гала-концерт звезд мирового балета в рамках фестиваля «Классика и современность». Это уникальное событие, дающее редкую возможность увидеть ведущих солистов балета, звезд мирового уровня на одной сцене в один вечер. В состав гала-концерта включены самые знаменитые отрывки из всемирно известных балетов, составивших славу российского хореографического театра: «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и другие на музыку Чайковского, Минкуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Мазаль Джаз» в исполнении Вовы Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band в оранжерее Таврического сада

Фото: Русские музыкальные сезоны Концерт «Мазаль Джаз» в исполнении Вовы Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band в оранжерее Таврического сада

Фото: Русские музыкальные сезоны

18 июня в сердце тропического оазиса — в оранжерее Таврического сада — прозвучит особенная программа «Русских музыкальных сезонов» в ближневосточном стиле. «Мазаль Джаз» в исполнении Вовы Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band — сплетение мелодий шедевров еврейского джаза и авторской музыки, исполненные в харизматичном стиле и фирменной музыкальной подаче. В легких ритмах свинга, горячих импровизациях и душевных мелодиях оживут традиции древней культуры, восславленной через музыку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маэстро Фабио Мастранджело

Фото: пресс-служба Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Маэстро Фабио Мастранджело

Фото: пресс-служба Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

В этот же день, 18 июня, Камерный оркестр «Северная Симфониетта» под руководством маэстро Фабио Мастранджело и солисты Музыкального театра имени Шаляпина приглашают провести вечер в Концертном зале на Английской набережной, где прозвучит «Чарующая опера. Италия и Франция». Будут исполнены сочинения Россини, Доницетти, Масканьи, Пуччини, Верди, Ардити, ди Капуа — композиторов, чья музыка прославила их далеко за пределами родной Италии и по сей день составляет основу репертуара лучших оперных сцен всего мира. Францию представят Бизе и Оффенбах, чьи бессмертные мелодии украшают золотой фонд оперы и являются одними из самых узнаваемых и любимых. В программе оперные арии и дуэты, воспевающие нежность и страсть, женскую силу и мужскую доблесть, иллюстрирующие роковые перипетии и счастливые развязки известных сюжетов. Голоса солистов театра имени Шаляпина Анны Викулиной, Назии Аминевой, Елизаветы Михайловой, Анастасии Самариной, Павла Шнипова и Тигрия Бажакина безупречно зазвучат многотембровыми красками в исторической акустике зала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фламенко-спектакль «Кармен»

Фото: театр фламенко FABRICA DE TABACO Фламенко-спектакль «Кармен»

Фото: театр фламенко FABRICA DE TABACO

«Кармен», новый фламенко-спектакль Натальи Зайковой, состоится 19 июня на сцене «Колизей Арены». Ее Кармен не просто девушка с табачной фабрики: она наследница ритуалов танца, искусства фламенко. Три составляющие танца — темпераментное пение, экспрессия танца и плач гитары — сливаются здесь воедино, чтобы наиболее полно и ярко отразить всю страсть, заложенную в легенду о свободолюбивой цыганке. Спектакль построен на органичном взаимодействии танца, авторского видеоряда и светового дизайна. Исполнители — Театр фламенко Fabrica de Tabaco.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симфонический оркестр на сцене Olympic Orchestra

Фото: ROOF PLAСE Симфонический оркестр на сцене Olympic Orchestra

Фото: ROOF PLAСE

19 июня на крыше пространства Roof Plaсe можно будет услышать легендарные хиты русского и мирового рока в исполнении симфонического оркестра. Olympic Orchestra объединил в себе классических, джазовых и рок-музыкантов, чьи творческое общение и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый их концерт — это настоящее шоу, неотъемлемой частью которого является сама публика. Два часа драйва, восторга и любимых композиций в исполнении профессионалов своего дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Образы и тени готических соборов»

Фото: пресс-служба Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Концерт «Образы и тени готических соборов»

Фото: пресс-служба Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

20 июня в концертном зале на Английской набережной — второй сцене Музыкального театра имени Шаляпина — «Образы и тени готических соборов». За историческим английским органом — лауреат всероссийских и международных конкурсов Лилия Печёнкина. Исполнительница и педагог проходила стажировку в Высшей школе музыки Фрайбурга, окончила аспирантуру Высшей школы музыки в Лейпциге.

Первое отделение откроет Бах: Токката, Адажио и Фуга до мажор, следом прозвучит соната №6 Мендельсона. Завершит отделение Видор: Andante. Sostenuto из «Готической симфонии» воплотит в музыке сам дух готических соборов, а фрагменты Симфонии для органа № 6 лишь усилят мрачную таинственность и кафедральный масштаб. Во втором отделении погружение в возвышенную атмосферу готической эстетики продолжат произведения Брамса и Листа. Концерт наполнит зал величием и таинственностью, подарит слушателям прикосновение к европейской готике — мрачной и суровой, но вместе с тем изысканной и по сей день чарующей своей холодной красотой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Русских музыкальных сезонов» в оранжерее Таврического сада

Фото: Русские музыкальные сезоны Концерт «Русских музыкальных сезонов» в оранжерее Таврического сада

Фото: Русские музыкальные сезоны

20 июня концерт «Русских музыкальных сезонов» в тропиках оранжереи Таврического сада будет посвящен Уитни Хьюстон — легендарной американской певице, покорившей своим голосом множество сердец. Джаз-бэнд во главе с солисткой наполнит прозрачный купол сада лучшими песнями Уитни, а среди тропических растений и цветов каждая нота расцветет особенно колоритно, создавая исключительную атмосферу музицирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рояль Концертного зала на Английской набережной

Фото: пресс-служба Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Рояль Концертного зала на Английской набережной

Фото: пресс-служба Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

В концертном зале на Английской набережной — второй сцене Музыкального театра имени Шаляпина — 21 июня состоится сольный концерт пианиста Александра Кашпурина — лауреата первой премии и обладателя приза зрительских симпатий Международного конкурса пианистов имени Ференца Листа 2026 года в Утрехте (Нидерланды). Вечер под названием «Возвышенное и земное» объединит девять этюдов-картин Сергея Рахманинова, соч. 39 и Сонату си минор Ференца Листа — произведения, в которых сходятся два полюса романтического искусства: порыв к трансцендентному и одухотвореённость человеческого переживания. В этюдах-картинах Рахманинова оживает зримый, чувственно ощутимый мир: холодный морской простор, крик чаек над свинцовой водой, смятение перед надвигающейся грозной силой, суровость траурного шествия, колокольный перезвон, ликование пестрого народного праздника. В сонате Листа, напротив, разворачивается драма человеческого духа — страдающего, ищущего, устремленного к запредельному.

А Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 21 июня представит трагедию «Король Лир» в переводе Андрея Чернова. Режиссер Федор Пшеничный характеризует ее как «историю о Любви, которую не заметили. О Слове, которое не было услышано. О Сердце, которое не было понято. О Семье, ставшей прахом. О Доме, в котором давно погас огонь, и каждый думал, что так было всегда. Отец делил королевство, веря, что делит любовь. Но любовь нельзя ни рассчитать, ни измерить. На руинах мира, когда время вывернуто наизнанку, остается лишь голос ветра и пустое "папа". Но даже в самую темную ночь небо хранит рассвет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концертный зал на Английской набережной

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина Концертный зал на Английской набережной

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина

До недавних пор здание бывшей англиканской церкви Петербурга, памятник архитектуры федерального значения, было недоступно для посещений. Сегодня богатый колонный зал, насыщенный символами, росписями и мозаиками, с одним из самых больших в России ансамблей английских витражей, стал частью новой музыкальной локации на карте Петербурга — Концертного зала на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина. 21 июня состоится обзорная экскурсия «От Англиканской церкви к Концертному залу. История здания на Английской набережной, 56». Слушатели узнают, как со времен Петра I заселялась и застраивалась эта набережная и какую роль в развитии страны играла английская община. Разговор пойдет о том, как менялся облик здания с XVIII века до наших дней, от замысла Джакомо Кваренги до последующих преобразований XIX столетия и современной реставрации. Знакомство с историческим органом фирмы Brindley and Foster станет кульминацией маршрута.

Рок-группа «ПилОт» выступит с большим летним концертом в Санкт-Петербурге под открытым небом. Этим летом концерт группы в родном Питере прогремит в самый пик знаменитых белых ночей — 21 июня — на крыше Roof Place с живописным видом на Финский залив. Специально по этому случаю музыканты готовят особую программу из наиболее пронзительных и душевных композиций, которые прозвучат на открытом воздухе в закатных декорациях Северной столицы, где легко спутать небо с землею…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Доктор Живаго» Архангельского театра драмы имени Ломоносова

Фото: Екатерина Чащина Сцена из спектакля «Доктор Живаго» Архангельского театра драмы имени Ломоносова

Фото: Екатерина Чащина

21 июня в театре-фестивале «Балтийский дом» начнутся масштабные гастроли Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Гости представят петербургскому зрителю знаковые постановки из своего репертуара, и первым из них в этот день будет показан спектакль «Доктор Живаго» по эпохальному роману Бориса Пастернака. Режиссер Андрей Тимошенко поставил спектакль о неидеальном герое, который сохранил в себе человека, не стал выживать любой ценой и вышел из горнила испытаний поэтом и философом. Поэзия здесь выступает важнейшим действующим лицом, философия — условием существования, а место действия — погост...

Подготовила Светлана Куликова