Пять музеев Петербурга стали самыми посещаемыми культурными учреждениями в России

Русский музей, Петергоф, Эрмитаж, Царское Село и Исаакиевский собор заняли первые пять мест в рейтинге посещаемости музеев России. Лидером стал Русский музей с 5,08 млн посетителей, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидером стал Русский музей

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Лидером стал Русский музей

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

«Самая посещаемая выставка прошлого года — "Упакованные грезы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева"»,— уточнил господин Пиотровский.

Выставка собрала 1,6 млн человек за четыре месяца. В десятку рейтинга также вошли Третьяковская галерея, музеи Московского Кремля, ГИМ и другие столичные учреждения.

Карина Дроздецкая