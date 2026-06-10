«Ставропольэнергосбыт» стал гарантирующим поставщиком в СКФО

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин наделил компанию «Ставропольэнергосбыт» статусом единого гарантирующего поставщика электроэнергии в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Деятельность компании теперь распространяется на Республики Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ингушетия.

Специализированная энергосбытовая организация должна начать работу с 1 июля 2026 года.

Согласно закону, функции передачи электроэнергии и ее сбыта должны быть разделены, однако в последние годы эти задачи выполняла одна организация — «Россети Северный Кавказ». В связи с этим власти приняли решение создать отдельное юридическое лицо, которое будет выполнять роль гарантирующего поставщика в регионе. Теперь этот статус получил «Ставропольэнергосбыт».

Наталья Белоштейн