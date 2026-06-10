В Свердловской области 11 июня ожидаются сильные дожди и грозы

В Свердловской области 11 июня местами прогнозируются сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить пребывание на улице. Гражданам советуют не выходить из помещений без необходимости, закрыть окна, двери и балконы, а также избегать укрытия под высокими деревьями и рекламными конструкциями из-за риска удара молнии.

Автовладельцам рекомендовано по возможности отказаться от поездок. В ведомстве напомнили, что во время сильных осадков ухудшается видимость и возрастает риск аварий из-за скользкого дорожного покрытия.

Полина Бабинцева