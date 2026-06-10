Экс-начальник УМВД стал главой комитета безопасности в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Андрея Гаврилова председателем комитета правопорядка и безопасности региона. Новый руководитель — полковник полиции в отставке, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Гаврилов начинал карьеру участковым, затем возглавлял УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти Господин Гаврилов начинал карьеру участковым, затем возглавлял УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Отмечается, что господин Гаврилов начинал карьеру участковым, затем возглавлял УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга. Имеет два высших образования и значительный опыт работы в системе безопасности.

«Профессиональный опыт и управленческие компетенции нового руководителя позволят обеспечить дальнейшее развитие системы региональной безопасности»,— сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Карина Дроздецкая