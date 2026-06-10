В Ростовской области рост заболеваемости педикулезом достиг 13%

В 2025 году в Ростовской области зарегистрированы 399 случаев заболеваемости педикулезом, что на 13% больше, чем в 2024 году, когда показатель составлял 343 случая. Информация об этом опубликована в ежегодном отчете Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В 92,7% случаев педикулеза пришли на жителей городов. Согласно отчету, среднеобластной показатель по региону (9,51) был превышен в Матвеево-Курганском районе (15,18) и Ростове (30,28).

Большее число случаев заражения пришлось на взрослое население (86,4%). На детей 7-14 лет пришлось 9,6% (38 случаев), подростков 15-17 лет — 1,5%, детей 3-6 лет — 0,8%, младенцев до 3 лет — 0,2%.

Максимальная заболеваемость педикулезом среди детей приходится на возраст от 7 до 14 лет – 38 случаев.

В то же время в ведомстве регистрируют снижение уровня заболеваемости педикулезом за пять лет на 9,6%. За этот период зарегистрировано более 1,9 тыс. случаев.

Наталья Белоштейн