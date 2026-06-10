Заболеваемость хроническим гепатитом С на Дону за пять лет выросла более чем в 13 раз

В Ростовской области за последние пять лет значительно выросла заболеваемость вирусными гепатитами. Об этом говорится в ежегодном докладе регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по острому вирусному гепатиту С, а также хроническим вирусным гепатитам В и С остается неблагополучной. Наиболее заметный рост зафиксирован по хроническому вирусному гепатиту С. Если в 2021 году показатель составлял 3,14 случая на 100 тыс. населения, то в 2025 году он достиг 42,43 случая. Таким образом, заболеваемость увеличилась в 13,4 раза.

Кроме того, за тот же период заболеваемость острым вирусным гепатитом А выросла в 4,2 раза, а острым вирусным гепатитом С — в 3,5 раза.

По итогам 2025 года число случаев острого вирусного гепатита А увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. В регионе зарегистрировано 80 заболевших, что соответствует показателю 1,92 случая на 100 тыс. населения. Более половины заболевших — дети и подростки младше 17 лет.

Наибольшее число случаев гепатита А зафиксировано в Аксайском районе, где выявлено пять заболевших.

Вместе с тем Роспотребнадзор отмечает снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 14,7%, а острым вирусным гепатитом С — в 1,2 раза по сравнению с 2024 годом.

Однако число пациентов с хроническими формами заболевания продолжает расти. Так, заболеваемость хроническим вирусным гепатитом в целом увеличилась за год в 1,5 раза, а хроническим вирусным гепатитом С — в 1,9 раза.

Валерий Климов