Замглавы азовского подразделения «Росморпорта» арестован по делу о взятке

Суд арестовал заместителя руководителя Азовского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», подозреваемого в даче взятки. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

По данным спецслужбы, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Фигурант заключен под стражу.

Как считают следователи, в октябре 2025 года чиновник организовал передачу 270 тыс. руб. для последующей дачи взятки должностным лицам Роспотребнадзора. Деньги, по версии правоохранителей, были переданы через директора судоремонтного завода в Керчи.

Следствие полагает, что незаконное вознаграждение предназначалось за оформление санитарного свидетельства на ледокол «Капитан Демидов», который проходил ремонт на керченском предприятии. Документ был необходим для подготовки судна к эксплуатации в осенне-зимний период 2025–2026 годов.

Противоправная схема была выявлена сотрудниками УФСБ по Ростовской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность к делу других лиц.

Согласно законодательству, максимальное наказание по вменяемой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Валерий Климов