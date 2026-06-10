В Тюмени до конца лета появятся роботы-доставщики

Тюмень станет первым городом Сибири где запустят рободоставку, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Такая услуга в городе появится до конца лета. Воспользоваться ей смогут жители отдельных районов Калининского, Восточного, Ленинского и Центрального округов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

На старте роботы будут развозить заказы «Яндекс Лавки», позднее подключат сервисы «Еда» и «Доставка».

Сейчас по районам, где появятся роботы-доставщики, курсируют картографические роботы. Внешне они похожи на доставщиков, но собирают подробную карту местности, чтобы новые роботы могли уверенно ориентироваться в городе в любую погоду и время суток.

Отмечается, что в Тюмени будут работать роботы нового поколения — первые серийные модели компании.

Полина Бабинцева