Курский губернатор Александр Хинштейн укрепился как самый медийный в Черноземье

Губернатор Курской области Александр Хинштейн занял третье место в рейтинге «Медиалогии» за май. Медиаиндекс главы региона составил 116,2 тыс. единиц, что позволило ему подняться на одну позицию. Для сравнения: воронежский губернатор Александр Гусев в майском рейтинге опустился с 7-го на 8-е место. Врио главы Белгородской области Александр Шуваев стал 10-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Александр Хинштейн в ходе отчета о деятельности правительства региона в 2025 году перед депутатами областной думы рассказал о ситуации с пропавшими жителями приграничных районов»,— приводит одно из самых цитируемых сообщений главы региона «Медиалогия».

Первое место в рейтинге занял Сергей Собянин с результатом медиаиндекса 664,5 тыс. Второй — Андрей Воробьев (273,3 тыс.).

В январе этого года «Ъ-Черноземье» уже писал о результатах господина Хинштейна в рейтинге «Медиалогии». В прошлом году он отобрал лидерство у Вячеслава Гладкова по упоминаемости в СМИ среди первых лиц Черноземья.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Каждому губернатору статья найдется».

Денис Данилов