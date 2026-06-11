Стоимость вторичных квартир в крупных российских агломерациях в январе—марте 2026 года

Город или область Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Разница между ценой предложения и продажи (%) В сделках В предложении 2025 2026 Москва 324,1 393,5 -18 -18 Санкт-Петербург 200,4 265,6 -20 -25 Казань 178 216,5 -21 -18 Московская область 159 173,8 -14 -9 Нижний Новгород 135,1 176,8 -20 -24 Екатеринбург 128,3 156 -16 -18 Ленинградская область 126,1 136,6 -8 -8 Красноярск 121,5 139,5 -15 -13 Новосибирск 118,4 145,8 -20 -19 Самара 116,4 140 -19 -17 Уфа 114,2 141 -18 -19 Краснодар 113,9 144,5 -26 -21 Ростов-на-Дону 110,7 144,5 -26 -23 Пермь 108,1 128,8 -16 -16 Омск 102,9 120,8 -15 -15 Воронеж 101,9 119,9 -16 -15 Челябинск 97,3 116,1 -19 -16 Волгоград 93,3 111,6 -20 -16