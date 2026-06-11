Стоимость вторичных квартир в крупных российских агломерациях в январе—марте 2026 года

|
|Город или область
|Средняя цена (тыс. руб. за кв. м)
|Разница между ценой предложения и продажи (%)
|В сделках
|В предложении
|2025
|2026
|Москва
|324,1
|393,5
|-18
|-18
|Санкт-Петербург
|200,4
|265,6
|-20
|-25
|Казань
|178
|216,5
|-21
|-18
|Московская область
|159
|173,8
|-14
|-9
|Нижний Новгород
|135,1
|176,8
|-20
|-24
|Екатеринбург
|128,3
|156
|-16
|-18
|Ленинградская область
|126,1
|136,6
|-8
|-8
|Красноярск
|121,5
|139,5
|-15
|-13
|Новосибирск
|118,4
|145,8
|-20
|-19
|Самара
|116,4
|140
|-19
|-17
|Уфа
|114,2
|141
|-18
|-19
|Краснодар
|113,9
|144,5
|-26
|-21
|Ростов-на-Дону
|110,7
|144,5
|-26
|-23
|Пермь
|108,1
|128,8
|-16
|-16
|Омск
|102,9
|120,8
|-15
|-15
|Воронеж
|101,9
|119,9
|-16
|-15
|Челябинск
|97,3
|116,1
|-19
|-16
|Волгоград
|93,3
|111,6
|-20
|-16