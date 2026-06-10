На Ставрополье запустили 40 проектов ГЧП на 600 млн рублей

В Ставропольском крае запущены 40 концессионных инициатив на общую сумму 600 млн руб. Среди реализованных в 2025 году проектов в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) значится реставрация объекта культурного наследия (ОКН) в Кисловодске на 1,8 млрд руб. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные министерства экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По уровню развития ГЧП в 2025 году Ставропольский край занял 39-е место рейтинга субъектов РФ, который ежегодно формирует Министерство экономического развития России. За год регион поднялся на шесть позиций.

В министерстве добавили, что для повышения эффективности работы в этой сфере в регионе создан Центр развития ГЧП. Одним из ключевых направлений деятельности центра в 2027 году станет сохранение ОКН на территории Ставропольского края.

Наталья Белоштейн