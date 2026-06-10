Черноземье 10.06.2026, 18:01 Официальные курсы валют ЦБ на 11 июня Австралийский доллар 50,3960 Английский фунт 96,1832 Белорусский рубль 25,8914 Гонконгский доллар* 91,5912 Дирхам ОАЭ 19,5478 Доллар США 71,7892 Евро 83,0816 Индийская рупия** 75,4203 Казахстанский тенге** 14,6446 Канадский доллар 51,4729 Китайский юань 10,5825 СДР 97,9994 Сингапурский доллар 55,7716 Турецкая лира* 15,5812 Украинская гривна* 15,9606 Шведская крона* 76,3267 Швейцарский франк 89,8488 Японская иена** 44,7508 *За 10. **За 100.