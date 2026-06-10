Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 11 июня

Австралийский доллар 50,3960
Английский фунт 96,1832
Белорусский рубль 25,8914
Гонконгский доллар* 91,5912
Дирхам ОАЭ 19,5478
Доллар США 71,7892
Евро 83,0816
Индийская рупия** 75,4203
Казахстанский тенге** 14,6446
Канадский доллар 51,4729
Китайский юань 10,5825
СДР 97,9994
Сингапурский доллар 55,7716
Турецкая лира* 15,5812
Украинская гривна* 15,9606
Шведская крона* 76,3267
Швейцарский франк 89,8488
Японская иена** 44,7508

*За 10. **За 100.