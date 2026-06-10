Белорусский «Амкодор» построит на Ставрополье завод спецтехники

Власти Ставропольского края и делегация Республики Беларусь договорились об открытии в регионе машиностроительного завода компании «Амкодор» по выпуску коммунальной, сельскохозяйственной и строительной техники. Стороны обсудили и поставки компанией на Ставрополье техники для нужд ЖКХ. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Белорусской стороне под проект предложено несколько вариантов земельных участков в Ставрополе и Шпаковском округе.

«Появление такого завода в крае поможет обеспечить качественной и современной техникой наши села и города. А самое главное, даст новые высокотехнологичные рабочие места»,— отметил глава региона.

Подписать соглашение о строительстве производства планируют в августе 2026 года, а начать реализацию проекта — с 2027 года.

Наталья Белоштейн