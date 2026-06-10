Владимиру Путину отчитались о готовности пляжей в Анапе

Генеральный директор детского курорта «Вита» Василий Димоев заявил Владимиру Путину, что пляж получил положительное заключение Роспотребнадзора и открылся. Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совещания президента с членами правительства, Василий Димоев также отметил, что море пытаются согреть и «создать настроение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

«Ждем и пытаемся сами согреть море, чтобы пойти и искупать детей. Поэтому у нас все хорошо»,— сказал Василий Димоев, отвечая на вопрос Владимира Путина о состоянии пляжей в Анапе.

Президент России спросил, каким образом в курортном городе пытаются нагреть воду в море. В ответ на это руководитель курорта «Вита» заявил, что работники рекреационного объекта «пытаются создать настроение» вместе с детьми.

В конце диалога Владимир Путин пожелал генеральному директору детского курорта хорошего настроения и хорошей работы.

Кристина Мельникова