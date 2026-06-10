В Коми хлебокомбинат задолжал 4 млн рублей 80 работникам

АО «Печорский хлебомакаронный комбинат» не выплачивал зарплату 80 сотрудникам. Общая сумма долга превысила 4 млн рублей, выявила проверка межрайонной прокуратуры, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятие привлекли к административной ответственности

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Предприятие привлекли к административной ответственности

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По постановлению прокуратуры предприятие привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты). Директору внесли представление об устранении нарушений.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками погасили в полном объеме. Деньги выплатили.

Карина Дроздецкая