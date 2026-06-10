Сооснователь Fizika Development запустил новый девелоперский проект «Геометрия»

Александр Кравцов вышел из Fizika Development и создал собственную компанию «Геометрия». Действующие проекты застройщика будут завершены по графику. Господин Кравцов — сын миллиардера Валерия Кравцова, основателя ГК «Еврострой», пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующие проекты застройщика будут завершены по графику

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Действующие проекты застройщика будут завершены по графику

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Fizika Development после его выхода доля Селегеня выросла до 70%, Носова — до 30%. Новый бизнес Кравцова будет работать в строительной сфере. Текущие стройки — «Остров первых», «Моисеенко 10» и Talento — продолжаются без изменений.

Кирилл Конторщиков