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В Ставрополе прокуратура потребовала снести АЗС

Прокуратура Промышленного района Ставрополя добилась судебного решения о сносе АЗС. В деятельности заправки выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка показала многочисленные нарушениями пожарной безопасности, создающими угрозу жизни и здоровью граждан.

На основании этого прокуратура направила иск в суд с требованием к владельцу объекта о прекращении деятельности заправки и ее сносе.

Наталья Белоштейн

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