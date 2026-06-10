В Ставрополе прокуратура потребовала снести АЗС

Прокуратура Промышленного района Ставрополя добилась судебного решения о сносе АЗС. В деятельности заправки выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверка показала многочисленные нарушениями пожарной безопасности, создающими угрозу жизни и здоровью граждан.

На основании этого прокуратура направила иск в суд с требованием к владельцу объекта о прекращении деятельности заправки и ее сносе.

Наталья Белоштейн