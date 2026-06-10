Смольный забрал в собственность города 30 квартир и два нежилых здания

Комиссия при городском правительстве приняла решение о безвозмездной передаче десятков объектов недвижимости между уровнями власти. В собственность города переходят 30 жилых помещений и два нежилых здания, в федеральную — два помещения и здание на улице Чехова под УМВД, сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

В госсобственность Петербурга переданы, в частности, квартиры и нежилое помещение на улице Жака Дюкло, а также здание на проспекте Обуховской Обороны площадью 487,5 кв. м. Последнее, однако, предназначено под снос — оно попадает в зону строительства Новой транспортной магистрали.

Федерация получила помещения на улицах Шотмана и Крупской, а также здание на улице Чехова (2,2 тыс. кв. м) с земельным участком под размещение структур УМВД. Кроме того, для строительства высокоскоростной магистрали ВСМ-1 передан участок в Шушарах. Еще два здания на Лесопарковой улице перешли от муниципалитета городу, а 16 квартир в Сосновом Бору — обратно в муниципальную собственность.

Карина Дроздецкая