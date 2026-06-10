Тушение музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» продолжается

В Севастополе продолжается ликвидация последствий атаки беспилотника на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Пожар в здании локализован, сообщает глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

По его словам, МЧС России, Спасательная служба Севастополя, сотрудники музея и другие необходимые службы работают на месте происшествия. Беспилотник нанес прицельный удар по одному из главных символов города-героя.

В результате атаки полностью выгорело полотно, которое находилось на завершающем этапе реставрации. Уничтожено внутреннее убранство панорамы, серьезно пострадал предметный план экспозиции.

Михаил Развожаев отметил, что тушение оказалось крайне сложным. Кумулятивный заряд прожег историческую медную кровлю здания. Огонь охватил конструкции крыши и внутренние элементы экспозиции.

Как сообщается, все материалы музея оцифрованы. Сохранились фрагменты оригинального исторического полотна Франца Рубо, спасенные в годы Великой Отечественной войны и прошедшие реставрацию. Завтра два таких фрагмента представят на выставке «Рубо. 170» в ретрокинотеатре «Украина» на улице Ленина, 35.

Алина Зорина