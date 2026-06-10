Время отправления трех поездов, следующих в Крым и обратно, изменилось

Время отправления и движение трех поездов «Таврия», следующих в Республику Крым и обратно, изменилось. Об этом сообщила пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Поезд №008 Севастополь—Санкт-Петербург начнет маршрут со станции Керчь Южная вместо привычного отправления из Севастополя. Пассажиры смогут добраться до Керчи на специальных автобусах и пересесть в состав по имеющимся билетам.

Автобусы отправятся из Севастополя в 17:00, Бахчисарая — в 17:40, Симферополя — в 18:30, Владиславовки — в 21:00, Семи Колодезей — в 21:30, Багерово — в 22:10. Посадка организована на привокзальных площадях и у станций. Перевозчик призывает пассажиров прибывать к местам отправления заранее.

Поезд №026 Минеральные Воды—Симферополь отправится с начальной станции с задержкой на восемь часов. Соответственно изменится расписание на всех промежуточных остановках, однако время отставания может сократиться в пути.

Поезд №179 Санкт-Петербург—Евпатория также покинет начальную станцию с опозданием на пять часов, что повлияет на расписание промежуточных станций.

Пассажиры задержанных составов могут вернуть билеты без удержания сборов.

Алина Зорина