В Азове завершили ремонт канализационного коллектора

Ремонт канализационного коллектора по ул. Отрадной в Азове завершен. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области

«Сегодня, 10 июня, специалисты заменили последние 3 м. поврежденной трубы. Всего по итогам восстановительных мероприятий смонтирован 21 м. нового трубопровода взамен аварийного участка» — отметила в сообщении глава министерства.

Как подчеркнула госпожа Пшеничная, сотрудники МП «Азовводоканал» проверили работоспособность коллектора и приступили к благоустройству территории.

Наталья Белоштейн