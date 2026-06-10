Дон вошел в топ-5 регионов РФ по числу проголосовавших на праймериз «Единой России»

В Ростовской области в праймериз «Единой России» приняли более 11% жителей региона (более 355 тыс. избирателей). По числу проголосовавших Дон вошел в топ-5 субъектов РФ, сообщил «Ъ-Ростов» Владимир Белоконев, политтехнолог, эксперт Агентства политических экономических коммуникаций (АПЭК), Федеральной экспертной сети «Клуб регионов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Эксперт заметил, что партия прошла первый (важный) этап избирательной кампании. «Предварительное голосование окончено. Все, кто имел желание принять в нем участие, вне зависимости от партийной принадлежности, смогли это сделать, – подчеркнул господин Белоконев. – Кстати, конкурс на место по одномандатным округам в Ростовской области составил 10 человек на место. Было из кого выбрать».

По словам Владимира Белоконева, в списке по региону есть новые лица. По одномандатникам таких – «пять из шести». «Особо нужно отметить появление в числе кандидатов выходцев из “промышленного сектора” – Владимира Гутенева (глава комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле) и Сергея Медведева (советник АО “Роствертол”). Эти люди обладают серьезным опытом работы в реальном секторе и уже показали себя как профессионалы-управленцы, причем, федеральном уровне», – констатировал эксперт.

То, что указанные кандидаты баллотируются от Ростовской области, господин Белоконев назвал «несомненным признаком укрепляющегося авторитета региона на уровне Москвы». По мнению эксперта, губернатор Дона Юрий Слюсарь и сам имеет долгие тесные связи с федеральным центром. «И, именно, с этим самым промышленным сектором, с блоком реальной экономики, с Ростехом. А для области это – новые инвестиции, новые производства, новые рабочие места. И повышение общего качества жизни», – резюмировал эксперт.

Владимир Андреев