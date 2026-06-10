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Астраханец угнал каршеринг ради ночной поездки по Петербургу

Полицейские задержали 28-летнего приезжего из Астраханской области, который разбил стекло и угнал автомобиль каршеринга, чтобы покататься по городу. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Мужчину заметили сотрудники Госавтоинспекции

Мужчину заметили сотрудники Госавтоинспекции

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Мужчину заметили сотрудники Госавтоинспекции

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Инцидент произошел ночью 7 марта на проспекте Маршала Жукова. Мужчина заметил припаркованную машину, разбил пассажирское стекло, запустил двигатель и поехал. Автомобиль с разбитым окном привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции — его остановили и задержали водителя.

Уголовное дело по статье 166 УК РФ (угон без цели хищения) направлено в Кировский районный суд. За ночную прогулку мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Карина Дроздецкая

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