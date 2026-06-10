По проекту КРТ в Таганроге сдадут 12 тысяч квадратных метров жилья

К концу 2026 года в Таганроге компания «Единство» намерена завершить первый этап проекта комплексного развития территорий (КРТ), введя в эксплуатацию 12,3 тысячи квадратных метров жилья. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации госпожи Камбуловой, договор о КРТ в границах улиц Транспортной, 2й Советской, Калинина и Чехова был подписан в 2024 году. Он предусматривает строительство девяти восьмиэтажек, обустройство детских и спортивных площадок и создание нового сквера.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Специализированный застройщик «Единство» зарегистрировано в Республике Крым в 2021 году. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Генеральным директором является Евгений Ремез.

Наталья Белоштейн