В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели подростка в реке
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели подростка в реке Охта. Тело ребенка 2011 года рождения обнаружили днем 9 июня на берегу в Красногвардейском районе, сообщили в ведомстве.
Мальчик пошел купаться, не умея плавать
Фото: пресс-служба СК России по Петербургу
По данным следствия, мальчик пошел купаться, не умея плавать, и начал тонуть. Прибывшие врачи скорой помощи провели реанимацию, но спасти ребенка не смогли. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, назначены судебные экспертизы.