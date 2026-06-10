Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели подростка в реке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели подростка в реке Охта. Тело ребенка 2011 года рождения обнаружили днем 9 июня на берегу в Красногвардейском районе, сообщили в ведомстве.

Мальчик пошел купаться, не умея плавать

Мальчик пошел купаться, не умея плавать

Фото: пресс-служба СК России по Петербургу

Мальчик пошел купаться, не умея плавать

Фото: пресс-служба СК России по Петербургу

По данным следствия, мальчик пошел купаться, не умея плавать, и начал тонуть. Прибывшие врачи скорой помощи провели реанимацию, но спасти ребенка не смогли. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, назначены судебные экспертизы.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд