В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели подростка в реке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели подростка в реке Охта. Тело ребенка 2011 года рождения обнаружили днем 9 июня на берегу в Красногвардейском районе, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мальчик пошел купаться, не умея плавать

Фото: пресс-служба СК России по Петербургу Мальчик пошел купаться, не умея плавать

Фото: пресс-служба СК России по Петербургу

По данным следствия, мальчик пошел купаться, не умея плавать, и начал тонуть. Прибывшие врачи скорой помощи провели реанимацию, но спасти ребенка не смогли. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, назначены судебные экспертизы.

Карина Дроздецкая