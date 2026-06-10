На Ставрополье прокуратура потребовала выпустить в реку 10 млн мальков осетровых

По требованию прокуратуры организация, работающая на Барсучковском водозаборе Ставропольского края, выпустит в реку более 10 млн мальков стерляди и русского осетра. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что предприятие использует гидротехнические сооружения для забора воды и эксплуатации зданий на своей территории. В соответствии с законодательством, компания должна была компенсировать ущерб водным биоресурсам, выпуская в естественную среду новую рыбу. Однако, как выяснилось, эти обязательства не выполнялись.

Надзорное ведомство направило иск в суд с требованием к предприятию выпустить в водоемы Азово-Черноморского региона более 10 млн мальков стерляди и более 200 тыс. молоди русского осетра.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, исполнение решения находится на контроле.

Наталья Белоштейн