Замруководителя руководителя Азовского управления «Росморпорта» задержан за взятку

В отношении заместителя руководителя Азовского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативники установили, что в октябре 2025 года в целях обеспечения готовности ледокольного флота к осенне-зимнему периоду 2025-2026 года фигурант вступил в сговор с директором судоремонтного завода в Керчи и передал ему взятку в 270 тыс. рублей за оформление санитарного свидетельства на ледокол «Капитан Демидов», находившегося на ремонте.

На время следствия фигурант заключен под стражу.

Наталья Белоштейн