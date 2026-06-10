Замруководителя руководителя Азовского управления «Росморпорта» задержан за взятку
В отношении заместителя руководителя Азовского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Оперативники установили, что в октябре 2025 года в целях обеспечения готовности ледокольного флота к осенне-зимнему периоду 2025-2026 года фигурант вступил в сговор с директором судоремонтного завода в Керчи и передал ему взятку в 270 тыс. рублей за оформление санитарного свидетельства на ледокол «Капитан Демидов», находившегося на ремонте.
На время следствия фигурант заключен под стражу.