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Новороссийцу грозит заключение за кражу еды из магазинов

Житель Новороссийска пойдет под суд за три факта краж из магазинов. Как сообщили в пресс-службе УМВД города, мужчина обвиняется в краже продуктов, косметики и бытовой химии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, ранее судимый 38-летний новороссиец, находясь в торговом зале магазина, прятал товары в одежду или свою сумку. Он проходил мимо кассовой зоны, не оплачивая покупки. По подсчетам полиции, общая сумма ущерба составила порядка 30 тыс. руб.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить наказание до двух лет лишения свободы.

София Моисеенко

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