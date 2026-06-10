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СКР в Дагестане возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в бассейне

В Тарумовском районе Дагестана возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка в бассейне (ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Тело погибшего мальчика было обнаружено 9 июня 2026 года в одном из домовладений в с. Тарумовка Тарумовского района в надувном бассейне было обнаружено тело малолетнего мальчика.

«Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ребенок скончался», — говорится в сообщении ведомства.

Ведется расследование. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Наталья Белоштейн

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