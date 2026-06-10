На Дону активистку заочно приговорили к 17 годам за содействие террористам

Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии общего режима бывшую активистку «Открытой России» (признана нежелательной организацией в РФ) Анастасию Шевченко (признана иноагентом). Фигурантка признана виновной в финансировании терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В суде доказано, что подсудимая, являющаяся членом целого ряда неправительственных организаций, в феврале 2025 года начала собирать средства для украинского батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен на территории РФ).

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2021 году Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону уже приговорил Анастасию Шевченко (признана Минюстом РФ иноагентом) к четырем годам условно за осуществление на территории России деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ) за участие в семинаре и митинге. Позже ее действия были переквалифицированы по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности нежелательной организации), а наказание смягчено до трех лет лишения свободы условно.

В конце 2022 года условный срок был заменен на реальный «в связи с неисполнением возложенных обязанностей», поскольку летом того же года она эмигрировала в Литву и перестала отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

На данный момент иноагент Шевченко проживает в Вильнюсе.

Наталья Белоштейн