Никто не захотел строить ливневку в Курске за 129 млн рублей

Конкурс на строительство ливневки в Курске был признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных на него заявок. Начальная цена контракта составляла 128,9 млн руб. Источник финансирования — облбюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Победителю предстояло построить коллектор протяженностью 1,2 тыс. м с пропускной способностью до 178,7 литра в секунду. Трасса должна была пройти от улицы Станционной до улицы Октябрьской, 153. Завершить все работы было необходимо до 29 сентября 2028 года включительно. Гарантийный срок на них составлял пять лет.

В конце мая «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Железногорске Курской области были объявлены торги на строительство системы водоснабжения. Начальная цена контракта составляла 239,3 млн руб.

Согласно порталу госзакупок, компания-победитель снизила ее до 179,6 млн руб. Название подрядчика не раскрывается. Контракт с ним пока не заключен.

Егор Якимов