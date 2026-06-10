В Краснодаре начался ремонт еще трех дорог по краевой программе

В Краснодаре в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» начались работы на улицах Комарова, Краснодарской в поселке Лазурном и в переулке Майорском — это последние объекты из плана 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На улице Комарова ремонтируют участок от улицы Тенистой до Лаперуза протяженностью 1,95 км. В переулке Майорском работы ведутся от улицы Рашпилевской до Красной на отрезке длиной 0,169 км. На улице Краснодарской обновляют дорогу от улицы Мира до путепровода протяженностью 1,6 км.

На всех объектах специалисты планируют отремонтировать проезжую часть, съезды и тротуары. Также заменят остановочные павильоны и дорожные знаки, нанесут новую разметку. В переулке Майорском дополнительно приведут в порядок парковки.

По краевой программе уже завершились работы на семи объектах: в переулке Петровском, на улицах Дзержинского, Циолковского (дублер), Кожевенной, Воронежской, Обрывной и Корницкого. На пяти улицах ремонт продолжается: Богатырской, Гудимы, Красина, Тенистой и Атарбекова.

Всего в этом году по краевой программе развития сети автомобильных дорог Краснодарского края планируется отремонтировать 15 участков.

В апреле также начались работы за счет городского бюджета. Уже завершился ремонт подъездов к Тургеневскому мосту. К 1 сентября планируется отремонтировать трамвайный переезд на перекрестке улиц Мира и Коммунаров, несколько дорог в поселке Лазурном. В этом году также планируется начать ремонт улицы Бершанской и проезда Аэропортовского.

Алина Зорина