В Ярославской области из-за грозы загорелся жилой дом

В Гаврилов-Яме в результате грозового разряда загорелся жилой дом на улице Садовой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Пожар произошел 8 июня. Огонь более четырех часов тушили 21 сотрудник МЧС и 7 единиц техники. В результате возгорания пострадал 54-летний мужчина.

«Огнем уничтожена кровля на площади 144 кв. м, а также по всей площади поврежден второй этаж»,— сообщили в ГУ МЧС.

Гроза с ливнем, градом и сильным ветром ожидается местами по Ярославской области в ближайшие часы с сохранением до 21:00. МЧС рекомендовало местным жителям во время грозы закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не топить печь или камин, не разговаривать по телефону, не стоять рядом с окнами, а во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.

Алла Чижова