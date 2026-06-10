Сбербанк судится со столичной компанией в Липецке из-за 217 млн рублей долга

В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск Сбербанка к столичному производителю мясных субпродуктов ООО «Дамал-тех». Сумма требований составляет 217 млн руб. Их суть не раскрывается. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Иск был принят к производству. Ближайшее судебное заседание назначено на 24 июня. Параллельно Сбербанк подал еще один иск к «Дамал-тех» в Арбитражный суд Москвы. Требования по нему составляют 41 млн руб., и детали их образования также не раскрываются. Московский арбитраж пока не принял заявление к производству. Ранее стороны в судах не встречались.

В пресс-службе Сбербанка пообещали прокомментировать «Ъ-Черноземье» иск позднее. В «Дамал тех» отказались от комментариев «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, ООО «Дамал-тех» зарегистрировано в Москве в 2010 году. Основной вид деятельности — производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Доля общества в 40% принадлежит Алексею Дубкову через столичное ООО «Гранд конто», еще по 30% владеют Иван Потанин и Сергей Емельянов. Выручка «Дамал-тех» в 2025 году составила 380 млн руб., чистая прибыль — 26 млн руб. Гендиректор — Денис Рыбалкин.

В начале июня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Сбербанк добился признания долга головного юрлица CBS в Воронеже еще на 172 млн руб. Требования Сбера к ГК возникли по договору поручительства, заключенному в январе 2022 года.

Егор Якимов