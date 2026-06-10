Инженера сервисного центра осудили за слив интимных фото клиентки

Красносельский районный суд вынес приговор инженеру сервисного центра, признанному виновным по ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Мужчина, обязанный не разглашать сведения о клиентах, украл и распространил интимные фотографии девушки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина отправил 39 медиафайлов с интимными изображениями девушки третьему лицу

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Мужчина отправил 39 медиафайлов с интимными изображениями девушки третьему лицу

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В декабре 2025 года потерпевшая передала в ремонт свой мобильный телефон. Сотрудник центра обнаружил в памяти устройства 39 медиафайлов с интимными изображениями девушки и через мессенджер с ее учетной записи отправил их третьему лицу.

Фигурант полностью признал вину. Суд приговорил его к шести месяцам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично — с осужденного взыскано 250 тысяч рублей.

Карина Дроздецкая