Инженера сервисного центра осудили за слив интимных фото клиентки
Красносельский районный суд вынес приговор инженеру сервисного центра, признанному виновным по ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Мужчина, обязанный не разглашать сведения о клиентах, украл и распространил интимные фотографии девушки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Мужчина отправил 39 медиафайлов с интимными изображениями девушки третьему лицу
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В декабре 2025 года потерпевшая передала в ремонт свой мобильный телефон. Сотрудник центра обнаружил в памяти устройства 39 медиафайлов с интимными изображениями девушки и через мессенджер с ее учетной записи отправил их третьему лицу.
Фигурант полностью признал вину. Суд приговорил его к шести месяцам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично — с осужденного взыскано 250 тысяч рублей.