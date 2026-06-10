На Дону доля отказов в потребкредитах снизилась до 72,2%

В мае 2026 года доля отказов в потребительских кредитах жителям Ростовской области составила 72,2%, что на 4,3 п.п. меньше, чем в аналогичный период 2025 года — 76,5%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Самые большие доли отказов по заявкам на потребкредиты среди 30 регионов-лидеров по количеству поданных заявок в мае 2026 года были отмечены в Новосибирской (75,1%), Оренбургской (74,5%), Кемеровской (74,2%), Омской (74,1%) и Волгоградской (73,8%) областях.

Наименьшее значение данного показателя зафиксировано в Белгородской (65,3%), Воронежской (66,9%) и Нижегородской (67,4%) областях, а также в Приморском крае (67,5%) и Удмуртской Республике (69,6%).

Наталья Белоштейн